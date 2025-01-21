Паула Бадоса объяснила, почему изменила свою команду в 2024 году

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о перестановках в своей команде после турнира в Мадриде в 2024 году.

«После Мадрида я сделала несколько изменений в команде: фитнес-тренер, нутрициолог, всё, что было так или иначе связано со спиной. Подобрала новую команду, в которую верила, потому что уже работала с ними в 2021 году и мы хорошо сработались. Плюс они знали мой организм, дали мне несколько советов. С этим и верой в команду всё стало налаживаться. Спина стала хорошо реагировать на упражнения, которые они предлагали, на еду, пищевые добавки, плюс новые врачи. Пазл начал складываться, я стала играть больше матчей. Поначалу было страшно, в каком состоянии я проснусь на следующий день, но до сих пор всё нормально», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, Паула Бадоса проиграла в первом круге турнира в Мадриде испанской теннисистке Джессике Бузас Манейро со счётом 6:2, 3:6, 3:6. Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.