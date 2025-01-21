Соболенко — Павлюченкова: белоруска уверенно выиграла первый сет в четвертьфинале AO-2025

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 6:2.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Павлюченковой. Она выиграла 3:6, 6:3, 7:5 в первом круге Торонто-2019 и 6:4, 2:6, 6:0 в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2021, а между этими поединками уступила Арине в полуфинале Мадрида-2021 — 2:6, 3:6.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.