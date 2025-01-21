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«У меня есть уровень, чтобы победить любого». Зверев — о матче с Джоковичем или Алькарасом

«У меня есть уровень, чтобы победить любого». Зверев — о матче с Джоковичем или Алькарасом
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем матче полуфинала Australian Open — 2025, в котором сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с испанцем Карлосом Алькарасом.

«В прошлом году я потратил гораздо больше времени на корте, чтобы выйти в полуфинал, чем в этот раз. В 2020 году я тоже прошёл по лёгкому пути, но это был мой первый полуфинал, всё было совсем по-другому. Теперь у меня есть определённая цель — выиграть турнир «Большого шлема», и я преследую её, выкладываясь по полной. Ясно, что у меня не будет лёгкого матча, но я готов к очень жёсткой битве. Я считаю, что у меня есть необходимый уровень, чтобы победить любого, будь то Новак или Карлос», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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