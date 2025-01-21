Соболенко — Павлюченкова: россиянка уверенно взяла второй сет в 1/4 финала AO-2025

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Второй сет встречи остался за Павлюченковой со счётом 6:2. В партии россиянка сделала три брейк-пойнта на подаче Соболенко.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Павлюченковой. Она выиграла 3:6, 6:3, 7:5 в первом круге Торонто-2019 и 6:4, 2:6, 6:0 в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2021, а между этими поединками уступила Арине в полуфинале Мадрида-2021 — 2:6, 3:6.
Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой среди женщин в одиночном разряде является Арина Соболенко.
- 21 января 2025
-
13:18
-
12:58
-
12:51
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:36
-
11:30
-
11:02
-
10:57
-
10:56
-
10:43
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:57
-
07:35
-
07:26
-
07:15
-
05:38
-
04:52
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:10
- 20 января 2025
-
23:50
-
23:31