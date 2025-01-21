Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023-го. Серию прервала Павлюченкова

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023 года. Серию из 24 выигранных партий прервала россиянка Анастасия Павлюченкова.

Соболенко и Павлюченкова играют в четвертьфинале Australian Open — 2025. Первый сет матча выиграла белоруска со счётом 6:2, вторую партию забрала россиянка с аналогичным счётом.

До этого последней теннисисткой, взявшей сет у Соболенко на Открытом чемпионате Австралии, была Елена Рыбакина. Она выиграла первую партию в финале соревнований в 2023 году. После этого Соболенко выиграла два сета в том финале, а также без потери сета победила на AO-2024.