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Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023-го. Серию прервала Павлюченкова

Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023-го. Серию прервала Павлюченкова
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023 года. Серию из 24 выигранных партий прервала россиянка Анастасия Павлюченкова.

Соболенко и Павлюченкова играют в четвертьфинале Australian Open — 2025. Первый сет матча выиграла белоруска со счётом 6:2, вторую партию забрала россиянка с аналогичным счётом.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

До этого последней теннисисткой, взявшей сет у Соболенко на Открытом чемпионате Австралии, была Елена Рыбакина. Она выиграла первую партию в финале соревнований в 2023 году. После этого Соболенко выиграла два сета в том финале, а также без потери сета победила на AO-2024.

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