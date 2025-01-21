Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой на AO

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Второй сет встречи остался за Павлюченковой со счётом 6:2. По ходу проигранной партии Соболенко показала средний палец в сторону своей команды.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023 года. До этого последней теннисисткой, взявшей сет у Соболенко на Открытом чемпионате Австралии, была Елена Рыбакина.