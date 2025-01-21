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Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой на AO

Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой на AO
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В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко и 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Второй сет встречи остался за Павлюченковой со счётом 6:2. По ходу проигранной партии Соболенко показала средний палец в сторону своей команды.

Фото: Кадр из трансляции

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Отметим, что Соболенко проиграла сет на Australian Open впервые с 2023 года. До этого последней теннисисткой, взявшей сет у Соболенко на Открытом чемпионате Австралии, была Елена Рыбакина.

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