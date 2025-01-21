Мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание по ходу матча на Australian Open — 2025

В матче второго круга Australian Open — 2025 в смешанном разряде между парами Кимберли Биррелл / Джон-Патрик Смит (Австралия) — Деми Схюрс (Нидерланды) / Тим Пюц (Германия) (6:3, 5:7, 1:0 (10:8)) мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание из-за жары. В этот момент температура на стадионе превышала 33 градуса.
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Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
В начале второго сета болбой стал терять сознание из-за жары. После первого падения он сразу поднялся. Спустя несколько минут у него стали снова подкашиваться ноги, на это указали болельщики. Тим Пюц это заметил и подбежал к ребёнку, чтобы тот не упал. Затем медики уложили мальчика на корт для оказания необходимой помощи.
Позднее федерация тенниса Австралии сообщила, что мальчику стало лучше.
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