Мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание по ходу матча на Australian Open — 2025

В матче второго круга Australian Open — 2025 в смешанном разряде между парами Кимберли Биррелл / Джон-Патрик Смит (Австралия) — Деми Схюрс (Нидерланды) / Тим Пюц (Германия) (6:3, 5:7, 1:0 (10:8)) мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание из-за жары. В этот момент температура на стадионе превышала 33 градуса.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

В начале второго сета болбой стал терять сознание из-за жары. После первого падения он сразу поднялся. Спустя несколько минут у него стали снова подкашиваться ноги, на это указали болельщики. Тим Пюц это заметил и подбежал к ребёнку, чтобы тот не упал. Затем медики уложили мальчика на корт для оказания необходимой помощи.

Позднее федерация тенниса Австралии сообщила, что мальчику стало лучше.