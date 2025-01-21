Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание по ходу матча на Australian Open — 2025

Мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание по ходу матча на Australian Open — 2025
Комментарии

В матче второго круга Australian Open — 2025 в смешанном разряде между парами Кимберли Биррелл / Джон-Патрик Смит (Австралия) — Деми Схюрс (Нидерланды) / Тим Пюц (Германия) (6:3, 5:7, 1:0 (10:8)) мальчик, подающий мячи, чуть не потерял сознание из-за жары. В этот момент температура на стадионе превышала 33 градуса.

Australian Open — микст. 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 10:50 МСК
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Э. Перес К. Кравиц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 0 6
6 		3 1 10
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Джон-Патрик Смит
Австралия
Джон-Патрик Смит
К. Биррелл Д. Смит

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

В начале второго сета болбой стал терять сознание из-за жары. После первого падения он сразу поднялся. Спустя несколько минут у него стали снова подкашиваться ноги, на это указали болельщики. Тим Пюц это заметил и подбежал к ребёнку, чтобы тот не упал. Затем медики уложили мальчика на корт для оказания необходимой помощи.

Позднее федерация тенниса Австралии сообщила, что мальчику стало лучше.

Материалы по теме
Соболенко обыграла Павлюченкову в 3 сетах и вышла в 1/2 финала AO. LIVE!
Live
Соболенко обыграла Павлюченкову в 3 сетах и вышла в 1/2 финала AO. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android