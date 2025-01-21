Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025

Лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open — 2025. В матче 1/4 финала она обыграла 32-ю ракетку мира россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в третий подряд финал на Открытом чемпионате Австралии Арина Соболенко поборется с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале неожиданно обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф.