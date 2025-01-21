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Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025

Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025
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Лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open — 2025. В матче 1/4 финала она обыграла 32-ю ракетку мира россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в третий подряд финал на Открытом чемпионате Австралии Арина Соболенко поборется с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале неожиданно обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф.

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