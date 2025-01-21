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Российские теннисисты завершили выступление на Australian Open в одиночном разряде

Российские теннисисты завершили выступление на Australian Open в одиночном разряде
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала последней представительницей России, которая покинула Australian Open — 2025 в одиночном разряде. Она в упорной борьбе проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Анастасия была единственной среди россиян в четвертьфинале AO-2025 в одиночном разряде.

Отметим, что в парном разряде остались ещё три российские теннисистки. В парном разряде в очном матче 1/4 финала Камилла Рахимова в паре с испанской Сарой Соррибес-Тормо сыграют с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

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