Российские теннисисты завершили выступление на Australian Open в одиночном разряде

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала последней представительницей России, которая покинула Australian Open — 2025 в одиночном разряде. Она в упорной борьбе проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Анастасия была единственной среди россиян в четвертьфинале AO-2025 в одиночном разряде.

Отметим, что в парном разряде остались ещё три российские теннисистки. В парном разряде в очном матче 1/4 финала Камилла Рахимова в паре с испанской Сарой Соррибес-Тормо сыграют с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.