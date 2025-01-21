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Арина Соболенко установила рекорд XXI века по победам подряд на Australian Open

Арина Соболенко установила рекорд XXI века по победам подряд на Australian Open
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд XXI века на Australian Open. Она одержала 19 побед подряд на австралийском «Шлеме».

В последний раз 19 и более матчей в Мельбурне выигрывала многократная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис. Она одержала 27 побед подряд в период с 1997 по 2000 год.

Сегодня, 21 января, Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025. Напомним, белоруска выигрывала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах.

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