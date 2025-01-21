Арина Соболенко установила рекорд XXI века по победам подряд на Australian Open

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд XXI века на Australian Open. Она одержала 19 побед подряд на австралийском «Шлеме».

В последний раз 19 и более матчей в Мельбурне выигрывала многократная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис. Она одержала 27 побед подряд в период с 1997 по 2000 год.

Сегодня, 21 января, Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025. Напомним, белоруска выигрывала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах.