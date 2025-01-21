«Это настоящая любовь!» Арина Соболенко привела в пример команду Елены Рыбакиной своей

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:2, 2:6, 6:3) рассказала о возможности того, что её команда сделает татуировки, если она выиграет турнир.

«После того как тренер Елены Рыбакиной сделал татуировку в честь её победы на Уимблдоне, я сказала им: «Видите, ребята? Это настоящая любовь!» — сказала спортсменка в интервью на корте.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.