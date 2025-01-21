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«Это настоящая любовь!» Арина Соболенко привела в пример команду Елены Рыбакиной своей

«Это настоящая любовь!» Арина Соболенко привела в пример команду Елены Рыбакиной своей
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:2, 2:6, 6:3) рассказала о возможности того, что её команда сделает татуировки, если она выиграет турнир.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«После того как тренер Елены Рыбакиной сделал татуировку в честь её победы на Уимблдоне, я сказала им: «Видите, ребята? Это настоящая любовь!» — сказала спортсменка в интервью на корте.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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