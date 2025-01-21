Елена Веснина: Павлюченкова была на высоте, но этого недостаточно с Соболенко

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила уровень игры россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025.

«Настя — большая молодец. Я восхищаюсь тем, как она играла и боролась. Она развернула этот матч и провела фантастический второй сет: отыграла на кураже, на высокой скорости и с высоким процентом первой подачи. Настя была на высоте, но этого недостаточно с Соболенко. С такой стабильностью нужно играть два сета. Но в третьем сете Соболенко добавила, а Настю в решающий момент подвела подача.

Арина очень давит на своих соперниц активно выигранным приёмом и очками. Из-за этого на подаче где-то начинаешь форсировать — начинают сыпаться ошибки. Соболенко показала, почему является первой ракеткой мира. В решающий момент она добавила и сыграла очень стабильно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.