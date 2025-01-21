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Елена Веснина: Павлюченкова была на высоте, но этого недостаточно с Соболенко

Елена Веснина: Павлюченкова была на высоте, но этого недостаточно с Соболенко
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила уровень игры россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Настя — большая молодец. Я восхищаюсь тем, как она играла и боролась. Она развернула этот матч и провела фантастический второй сет: отыграла на кураже, на высокой скорости и с высоким процентом первой подачи. Настя была на высоте, но этого недостаточно с Соболенко. С такой стабильностью нужно играть два сета. Но в третьем сете Соболенко добавила, а Настю в решающий момент подвела подача.

Арина очень давит на своих соперниц активно выигранным приёмом и очками. Из-за этого на подаче где-то начинаешь форсировать — начинают сыпаться ошибки. Соболенко показала, почему является первой ракеткой мира. В решающий момент она добавила и сыграла очень стабильно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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