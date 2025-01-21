Ольховский высказался о поражении Павлюченковой в игре с Соболенко в четвертьфинале AO

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался об уровне игры россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025.

«Очень изнурительный матч. Со стороны казалось, что было ветрено. Павлюченкова провела хороший матч — просто не хватило сил в концовке. Второй сет Анастасия отыграла действительно здорово, но потом появилось много невынужденных ошибок. В итоге пошли срывы. Может, где-то закончились силы. До матча я говорил, что, если Павлюченкова будет справляться ногами и ставить Соболенко в неловкое положение в плане остроты игры, матч будет. В итоге матч состоялся», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.