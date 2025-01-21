Ольховский высказался о поражении Павлюченковой в игре с Соболенко в четвертьфинале AO
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался об уровне игры россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Очень изнурительный матч. Со стороны казалось, что было ветрено. Павлюченкова провела хороший матч — просто не хватило сил в концовке. Второй сет Анастасия отыграла действительно здорово, но потом появилось много невынужденных ошибок. В итоге пошли срывы. Может, где-то закончились силы. До матча я говорил, что, если Павлюченкова будет справляться ногами и ставить Соболенко в неловкое положение в плане остроты игры, матч будет. В итоге матч состоялся», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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