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Ольховский высказался о поражении Павлюченковой в игре с Соболенко в четвертьфинале AO

Ольховский высказался о поражении Павлюченковой в игре с Соболенко в четвертьфинале AO
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался об уровне игры россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Очень изнурительный матч. Со стороны казалось, что было ветрено. Павлюченкова провела хороший матч — просто не хватило сил в концовке. Второй сет Анастасия отыграла действительно здорово, но потом появилось много невынужденных ошибок. В итоге пошли срывы. Может, где-то закончились силы. До матча я говорил, что, если Павлюченкова будет справляться ногами и ставить Соболенко в неловкое положение в плане остроты игры, матч будет. В итоге матч состоялся», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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