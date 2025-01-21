Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах «Большого шлема»

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в шестой полуфинал на хардовых мэйджорах подряд.

Она стала первой теннисисткой, кому удалось достичь такого показателя со времён американки Серены Уильямс. Серена выходила в шесть полуфиналов на ТБШ, проводящихся на харде, в период с US Open — 2014 по Australian Open — 2017.

Сегодня, 21 января, Арина Соболенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open — 2025. Напомним, белоруска выигрывала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах.