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Соболенко — о матче с Павлюченковой: сегодня я просто молилась

Соболенко — о матче с Павлюченковой: сегодня я просто молилась
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:2, 2:6, 6:3) поделилась впечатлениями о прошедшей встрече.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Если честно, сегодня я просто молилась. Молилась, чтобы вернуть мяч в корт в таких тяжёлых условиях. Мы обе старались вернуть мяч в корт, играть было очень тяжело. Она показала потрясающий, агрессивный теннис. Очень счастлива, что каким-то волшебным образом смогла выиграть этот матч», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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