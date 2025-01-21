Соболенко — о матче с Павлюченковой: сегодня я просто молилась

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в 1/4 финала Australian Open — 2025 над 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (6:2, 2:6, 6:3) поделилась впечатлениями о прошедшей встрече.
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«Если честно, сегодня я просто молилась. Молилась, чтобы вернуть мяч в корт в таких тяжёлых условиях. Мы обе старались вернуть мяч в корт, играть было очень тяжело. Она показала потрясающий, агрессивный теннис. Очень счастлива, что каким-то волшебным образом смогла выиграть этот матч», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.
- 21 января 2025
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