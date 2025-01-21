Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктор Янчук: Павлюченковой было нечего терять в матче с Соболенко, шансы были

Виктор Янчук: Павлюченковой было нечего терять в матче с Соболенко, шансы были
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала на Australian Open — 2025 от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко (6:2, 2:6, 6:3).

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Теоретически у Павлюченковой были шансы. Анастасия отличалась своими нокаутирующими ударами. Она играла на полной свободе. Анастасия уже ветеран, ей было нечего терять. Могла бы выиграть, играла расслабленно почти до конца. Вот в концовке её и не хватило, когда уже была ответственность.

Соболенко отличается тем, что не очень надёжна в розыгрыше мяча. Она может проиграть в самый неожиданный момент. У неё было много необъяснимых проигрышей, потому что психика Арины не особо устойчивая. Так бы могла выиграть с десяток «Больших шлемов»! Это сильная теннисистка. Её удары выбивают пыль из соперниц. Она должна была расправиться с Павлюченковой за два сета», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Соболенко — о матче с Павлюченковой: сегодня я просто молилась
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android