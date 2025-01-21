Виктор Янчук: Павлюченковой было нечего терять в матче с Соболенко, шансы были

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала на Australian Open — 2025 от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко (6:2, 2:6, 6:3).

«Теоретически у Павлюченковой были шансы. Анастасия отличалась своими нокаутирующими ударами. Она играла на полной свободе. Анастасия уже ветеран, ей было нечего терять. Могла бы выиграть, играла расслабленно почти до конца. Вот в концовке её и не хватило, когда уже была ответственность.

Соболенко отличается тем, что не очень надёжна в розыгрыше мяча. Она может проиграть в самый неожиданный момент. У неё было много необъяснимых проигрышей, потому что психика Арины не особо устойчивая. Так бы могла выиграть с десяток «Больших шлемов»! Это сильная теннисистка. Её удары выбивают пыль из соперниц. Она должна была расправиться с Павлюченковой за два сета», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.