Селиваненко: Павлюченкова должна быть довольна результатом и игрой на Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко считает, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова может быть довольна своим выступлением на Australian Open — 2025.

«Думаю, Анастасия должна быть сама довольна и результатом, и игрой в Мельбурне. Хотя, конечно, тут не избежать определённой горечи от итогового счёта сегодня. Всегда хочется большего, тем более когда по ходу матча появляются такие шансы.

Но Арина, несмотря на не совсем ровную игру, не просто так находится на верхней строчке мировой классификации и смогла вырвать в итоге победу», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.