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Светлана Кузнецова прокомментировала расставание Рыбакиной с Иванишевичем

Светлана Кузнецова прокомментировала расставание Рыбакиной с Иванишевичем
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о завершении тренерского сотрудничества между седьмой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

«На мой взгляд, вполне закономерно. Даже через интервью читается, что у Елены в приоритете работа со Стефано Вуковым, и никакой ценящий себя тренер не будет играть роль второй скрипки. Это было сказано не только между ними, но и в прессе. Горан, очень хороший теннисист и тренер, с таким мириться не будет.

К тому же всегда замечала, что для мужчины-тренера после игроков мужского тура перейти в женский считается даунгрейдом, якобы уровень тренера понижается. А тут уж и вовсе вторым тренером. Я очень хорошо отношусь к Елене, но вот такие ситуации тоже случаются. Что там на самом деле, мы не знаем, можем судить только по информации из СМИ», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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