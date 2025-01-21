Арина Соболенко в третий раз подряд вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open в третий раз подряд. Сегодня, 21 января, она одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале AO-2025.

Стоит отметить, что Соболенко одержала 19 побед подряд на австралийском «Шлеме», это рекорд по выигранным матчам подряд в Мельбурне в XXI веке. Она завоёвывала титулы в 2023 и 2024 годах.

За выход в третий подряд финал на Открытом чемпионате Австралии Арина Соболенко поборется с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале неожиданно обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф.