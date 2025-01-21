Джокович — Алькарас: серб выиграл второй сет и сравнял счёт в 1/4 финала Australian Open

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются седьмая ракетка сербский теннисист Новак Джокович и третий номер рейтинга испанец Карлос Алькарас.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Второй сет остался за Джоковичем со счётом 6:4. Первую партию с аналогичным счётом выиграл Алькарас.
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Джокович ведёт по личным встречам с минимальным перевесом — 4-3 (2-0 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а прошлым летом выиграл у Алькараса свой главный матч сезона — финал Олимпиады в Париже, завоевав последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Карлос же побеждал в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м, а также в двух финалах Уимблдона — 2023 и 2024 года.
- 21 января 2025
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