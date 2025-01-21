Чесноков: Павлюченкова потеряла внимание, концовка была за Соболенко
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Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался о поражении Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала на Australian Open — 2025 от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко (6:2, 2:6, 6:3).
Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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|6
|3
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Соболенко провалила первый сет. Когда Павлюченкова во втором сете при счёте 1:0 брейканула Соболенко, у неё всё полетело. Соболенко потеряла уверенность и не знала, что делать. Но держать такой уровень и так здорово попадать невозможно.
Павлюченкова немного потеряла внимание. Всё перевернулось в другую сторону. Концовка была за Соболенко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
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