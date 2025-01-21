Чесноков: Павлюченкова потеряла внимание, концовка была за Соболенко

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался о поражении Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала на Australian Open — 2025 от первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко (6:2, 2:6, 6:3).

«Соболенко провалила первый сет. Когда Павлюченкова во втором сете при счёте 1:0 брейканула Соболенко, у неё всё полетело. Соболенко потеряла уверенность и не знала, что делать. Но держать такой уровень и так здорово попадать невозможно.

Павлюченкова немного потеряла внимание. Всё перевернулось в другую сторону. Концовка была за Соболенко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.