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«Боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис!» Павлюченкова — о матче с Соболенко

«Боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис!» Павлюченкова — о матче с Соболенко
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о ходе матча четвертьфинала Australian Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

— Арина редко отдаёт сет на Australian Open, что определило исход этого матча?
— Хоть что-то хорошее из этого матча, я взяла сет, это победа для меня. Понятно, что я всё ещё расстроена. Не знала, чего ожидать, начало матча было так себе. Как будто совсем не могла войти в игру, не чувствую мяч. Она так сильно била, а у меня вообще не получалось.

Условия полностью отличались от предыдущих матчей, я ведь до этого играла днём и на других кортах. Это самое тяжёлое для нас – недостаточно высоко сеянных – мы не играем на «Род Лэйвер» и центральных кортах. И тем более вечером, когда совершенно другие условия. Было очень тяжело ментально, я думала: боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис! — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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