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«Признак чемпиона». Павлюченкова рассказала, что изменилось в Соболенко за четыре года

«Признак чемпиона». Павлюченкова рассказала, что изменилось в Соболенко за четыре года
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32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что изменилось в игре белоруски Арины Соболенко за четыре года. До четвертьфинала Australian Open — 2025 россиянка и белоруска в последний раз играли в 2021 году.

«Она стала более зрелой и ментально сильной. Раньше у неё гораздо быстрее могли начать сдавать нервы, и по языку тела это было видно. Сейчас она сильно прибавила в этом аспекте. В третьем сете, когда я повела с брейком, не было заметно, что она расстроилась, она была спокойна. Она продолжала показывать свою игру, несмотря на счёт. Это признак чемпиона и сильного спортсмена», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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