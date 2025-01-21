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Анастасия Павлюченкова: к этому сезону я хочу подходить совершенно иначе

Анастасия Павлюченкова: к этому сезону я хочу подходить совершенно иначе
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, с каким настроем намерена продолжать нынешний сезон.

— Вы ехали в Мельбурн, не зная, чего ожидать. Сейчас что-то изменилось?
— Не особо. Раньше бывало, выходишь здесь в четвертьфинал, чувствуешь воодушевление и думаешь: давайте уже следующий турнир, а иногда вылетаешь в первом круге и немного теряешь мотивацию, и потом снова приходится искать этот импульс.

К этому сезону я хочу подходить совершенно иначе, я ведь стала старше. Конечно, мне удался отличный старт сезона, постараюсь перенести этот импульс на следующие турниры. Если честно, просто хочу показывать свой лучший теннис на каждом турнире и просто получать наслаждение от сезона по полной, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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