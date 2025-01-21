Анастасия Павлюченкова: к этому сезону я хочу подходить совершенно иначе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, с каким настроем намерена продолжать нынешний сезон.
— Вы ехали в Мельбурн, не зная, чего ожидать. Сейчас что-то изменилось?
— Не особо. Раньше бывало, выходишь здесь в четвертьфинал, чувствуешь воодушевление и думаешь: давайте уже следующий турнир, а иногда вылетаешь в первом круге и немного теряешь мотивацию, и потом снова приходится искать этот импульс.
К этому сезону я хочу подходить совершенно иначе, я ведь стала старше. Конечно, мне удался отличный старт сезона, постараюсь перенести этот импульс на следующие турниры. Если честно, просто хочу показывать свой лучший теннис на каждом турнире и просто получать наслаждение от сезона по полной, — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.