Алькарас спародировал хромоту Джоковича в напряжённом поединке на Australian Open-2025

Обладатель четырех титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча 1/4 финала Australian Open — 2025 с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем хватался за ногу и пародировал Новака.

Фото: Скриншот из трансляции

При этом с испанцем всё было нормально, так как в остальное время он не испытывал никаких проблем с хождением. Вероятно, таким образом он отреагировал на медицинский таймаут, который брал Джокович после первого сета.

В текущем матче после трех сетов лидирует Новак Джокович со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.