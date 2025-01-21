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Алькарас спародировал хромоту Джоковича в напряжённом поединке на Australian Open-2025

Алькарас спародировал хромоту Джоковича в напряжённом поединке на Australian Open-2025
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Обладатель четырех титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча 1/4 финала Australian Open — 2025 с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем хватался за ногу и пародировал Новака.

Фото: Скриншот из трансляции

При этом с испанцем всё было нормально, так как в остальное время он не испытывал никаких проблем с хождением. Вероятно, таким образом он отреагировал на медицинский таймаут, который брал Джокович после первого сета.

В текущем матче после трех сетов лидирует Новак Джокович со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5
6 		4 3 3
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.

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