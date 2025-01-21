Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова: Павлюченкова сыграла с Соболенко очень достойно, никто не брал сет у Арины на АО

Петрова: Павлюченкова сыграла с Соболенко очень достойно, никто не брал сет у Арины на АО
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова оценила игру Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Настя Павлюченкова с одним брейком в третьем сете уступила Соболенко. Получился очень интересный, красочный и мощный матч. Арина очень уверенно стартовала в первом сете, выиграв 6:2. Потом Настя собралась и начала играть более рискованно. У неё проходили великолепные удары навылет, благодаря чему она взяла второй сет.

В третьем сете был матч нервов. Многое зависело от того, у кого они более стойкие. Арина смогла сделать один важный брейк, взять подачу Насти и таким образом выиграть третий сет. В Соболенко чувствуется уверенность игрока номер один, которая позволяет ей доводить встречи до побед. Мне показалось, что Настя сыграла очень достойно. До Павлюченковой у Соболенко никто не выигрывал сет на этом турнире», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Анастасия Павлюченкова: к этому сезону я хочу подходить совершенно иначе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android