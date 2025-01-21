Петрова: Павлюченкова сыграла с Соболенко очень достойно, никто не брал сет у Арины на АО

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова оценила игру Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко.
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«Настя Павлюченкова с одним брейком в третьем сете уступила Соболенко. Получился очень интересный, красочный и мощный матч. Арина очень уверенно стартовала в первом сете, выиграв 6:2. Потом Настя собралась и начала играть более рискованно. У неё проходили великолепные удары навылет, благодаря чему она взяла второй сет.
В третьем сете был матч нервов. Многое зависело от того, у кого они более стойкие. Арина смогла сделать один важный брейк, взять подачу Насти и таким образом выиграть третий сет. В Соболенко чувствуется уверенность игрока номер один, которая позволяет ей доводить встречи до побед. Мне показалось, что Настя сыграла очень достойно. До Павлюченковой у Соболенко никто не выигрывал сет на этом турнире», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 21 января 2025
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