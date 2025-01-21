Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open — 2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2025. В напряжённом четвертьфинальном матче он одолел четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Алькараса 10 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.