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Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open — 2025

Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open — 2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2025. В напряжённом четвертьфинальном матче он одолел четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Алькараса 10 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
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