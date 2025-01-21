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Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко на Australian Open

Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко на Australian Open
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Победительница 37 турниров WTA, бывшая российская теннисистка Надежда Петрова оценила шансы первой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко на Australian Open — 2025.

«Что касается шансов Соболенко на победу в Australian Open, многое зависит от игры Арины. Она может заволноваться, ведь будет близок желаемый результат — третий подряд «Шлем» в Австралии. Но каждый может сыграть хорошо. Посмотрите, как Бадоса одолела третью ракетку мира Гауфф. Если Арина не будет возлагать на себя груз ответственности и сыграет в своё удовольствие, она спокойно победит Бадосу», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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