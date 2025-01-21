Джокович обойдёт Медведева в рейтинге ATP после победы над Алькарасом на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обойдёт чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP по итогам Открытого чемпионата Австралии – 2025 благодаря выходу в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

В лайв-рейтинге ATP пятая ракетка мира Медведев уже опустился на седьмую позицию (3780 очков), Джокович поднялся на шестую (3900 очков). Отметим, что места обоих не окончательные, Даниила ещё могут обогнать несколько теннисистов, а у Новак есть шанс подняться выше.

Напомним, Медведев потеряет 1250 очков по итогам AO-2025, так как должен был защищать в Мельбурне прошлогодний финал. Однако Даниил потерпел поражение уже во втором круге.