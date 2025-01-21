Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обойдёт Медведева в рейтинге ATP после победы над Алькарасом на Australian Open

Джокович обойдёт Медведева в рейтинге ATP после победы над Алькарасом на Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обойдёт чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP по итогам Открытого чемпионата Австралии – 2025 благодаря выходу в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В лайв-рейтинге ATP пятая ракетка мира Медведев уже опустился на седьмую позицию (3780 очков), Джокович поднялся на шестую (3900 очков). Отметим, что места обоих не окончательные, Даниила ещё могут обогнать несколько теннисистов, а у Новак есть шанс подняться выше.

Напомним, Медведев потеряет 1250 очков по итогам AO-2025, так как должен был защищать в Мельбурне прошлогодний финал. Однако Даниил потерпел поражение уже во втором круге.

Материалы по теме
Какое зрелище! Джокович победил Алькараса в 1/4 финала AO и обошёл Медведева в рейтинге
Какое зрелище! Джокович победил Алькараса в 1/4 финала AO и обошёл Медведева в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android