Новак Джокович достиг 50-го полуфинала на турнирах «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/4 финала обошёл американца Томми Пола.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.