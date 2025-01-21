Новак Джокович достиг 50-го полуфинала на турнирах «Большого шлема»
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Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/4 финала обошёл американца Томми Пола.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
Комментарии
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