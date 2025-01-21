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Джокович прокомментировал победу над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 2025

Джокович прокомментировал победу над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хочу выразить огромное уважение Карлосу, его позициям и достижениям в пока что такой короткой карьере. Потрясающий парень, самая молодая первая ракетка мира в истории нашего спорта, победитель четырёх «Шлемов». Уверен, мы ещё долго будем наблюдать за ним на корте – дольше, чем меня.

Я просто хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была финальной. Один из самых эпичных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Не знаю, смотрит ли Саша Зверев. Его команда точно смотрит», — сказал Джокович в интервью на корте.

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