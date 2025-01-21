Джокович прокомментировал победу над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.
В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
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«Хочу выразить огромное уважение Карлосу, его позициям и достижениям в пока что такой короткой карьере. Потрясающий парень, самая молодая первая ракетка мира в истории нашего спорта, победитель четырёх «Шлемов». Уверен, мы ещё долго будем наблюдать за ним на корте – дольше, чем меня.
Я просто хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была финальной. Один из самых эпичных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Не знаю, смотрит ли Саша Зверев. Его команда точно смотрит», — сказал Джокович в интервью на корте.
- 21 января 2025
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