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Джокович не позволил Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году

Джокович не позволил Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не позволил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году.

Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает титула на Australian Open. Сегодня, 21 января, 37-летний Новак обыграл 21-летнего Карлоса в четвертьфинале австралийского мэйджора, тем самым лишив его шансов на титул. Встреча теннисистов завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Титулы чемпиона ТБШ у Алькараса:

US Open (2022 год);
Уимблдон (2023, 2024 годы);
«Ролан Гаррос» (2024 год).

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