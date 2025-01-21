Джокович не позволил Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не позволил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году.

Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает титула на Australian Open. Сегодня, 21 января, 37-летний Новак обыграл 21-летнего Карлоса в четвертьфинале австралийского мэйджора, тем самым лишив его шансов на титул. Встреча теннисистов завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.

Титулы чемпиона ТБШ у Алькараса:

US Open (2022 год);

Уимблдон (2023, 2024 годы);

«Ролан Гаррос» (2024 год).