Джокович не позволил Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не позволил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году.
Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает титула на Australian Open. Сегодня, 21 января, 37-летний Новак обыграл 21-летнего Карлоса в четвертьфинале австралийского мэйджора, тем самым лишив его шансов на титул. Встреча теннисистов завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
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|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Титулы чемпиона ТБШ у Алькараса:
US Open (2022 год);
Уимблдон (2023, 2024 годы);
«Ролан Гаррос» (2024 год).
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