«Многому научился, но проигрывать всегда неприятно». Пол — о матче со Зверевым на AO-2025

11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал поражение в матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«У него была способность повышать свой уровень в важные моменты, а у меня этого не получилось. Cтарался действовать разнообразно, но допускал слишком много ошибок. В первых двух сетах мне удалось выиграть на подаче, так что это говорит о том, что я на правильном пути. Многому научился в этом матче, но уступать всегда неприятно», — сказал Пол на пресс-конференции.

Матч Зверева и Пола завершился со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 в пользу немца. За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Зверев поспорит с сербом Новаком Джоковичем.