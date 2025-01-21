«Многому научился, но проигрывать всегда неприятно». Пол — о матче со Зверевым на AO-2025
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11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал поражение в матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в 1/4 финала Australian Open — 2025.
«У него была способность повышать свой уровень в важные моменты, а у меня этого не получилось. Cтарался действовать разнообразно, но допускал слишком много ошибок. В первых двух сетах мне удалось выиграть на подаче, так что это говорит о том, что я на правильном пути. Многому научился в этом матче, но уступать всегда неприятно», — сказал Пол на пресс-конференции.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 06:15 МСК
11
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6 0
|6
|1
|
|7 7
|2
|6
2
Александр Зверев
А. Зверев
Матч Зверева и Пола завершился со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1 в пользу немца. За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Зверев поспорит с сербом Новаком Джоковичем.
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