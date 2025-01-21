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Джокович — о травме: посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать

Джокович — о травме: посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать
Новак Джокович
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не стал раскрывать деталей травмы, которая беспокоила его после первого сета четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я всё ещё участвую в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли. Потом мне пришлось принять ещё дозу – звучит ужасно, «принять дозу». Но правда пришлось.

Если бы я отдал второй сет, то не знаю, стал ли бы продолжать. Но я чувствовал себя всё лучше, провёл два отличных гейма и забрал партию. Потом я заметил, что Карлос не очень уверенно играет с задней линии. И я начал действовать лучше, двигаться лучше. Травма мне не мешала.

Теперь посмотрим, что будет, когда лекарства перестанут действовать. Завтра утром. Но сейчас я просто буду наслаждаться победой. В 2023-м у меня была похожая травма с самого начала турнира – и мне пришлось играть агрессивнее. Иногда это помогает. Сегодня точно помогло в конце второго и третьем сетах», — сказал Джокович в интервью на корте.

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