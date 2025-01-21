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«Когда вы собираетесь спать?» Джокович обратился к своим детям после победы над Алькарасом

«Когда вы собираетесь спать?» Джокович обратился к своим детям после победы над Алькарасом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович забавно отреагировал на то, что его дети Стефан и Тара досмотрели его матч с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025. Он завершился после 00:00 по местному времени.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интервью у Новака на корте брал Джим Курье. Джим начал задавать вопрос, однако серб его перебил.

«Прости, я прослушал твой вопрос. Просто я удивлён, что мои дети ещё здесь. Я люблю вас. Спасибо, что поддерживаете меня. Но сейчас час ночи. Когда вы собираетесь спать?» — сказал Джокович в интервью на корте.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что, когда Джокович обращался к семье, его дочь Тара в ответ забавно показывала на воображаемые часы.

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