«Когда вы собираетесь спать?» Джокович обратился к своим детям после победы над Алькарасом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович забавно отреагировал на то, что его дети Стефан и Тара досмотрели его матч с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025. Он завершился после 00:00 по местному времени.
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Интервью у Новака на корте брал Джим Курье. Джим начал задавать вопрос, однако серб его перебил.
«Прости, я прослушал твой вопрос. Просто я удивлён, что мои дети ещё здесь. Я люблю вас. Спасибо, что поддерживаете меня. Но сейчас час ночи. Когда вы собираетесь спать?» — сказал Джокович в интервью на корте.
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что, когда Джокович обращался к семье, его дочь Тара в ответ забавно показывала на воображаемые часы.
- 21 января 2025
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