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«Надо было чуть больше давить». Алькарас — о травме Джоковича в 1/4 финала на AO-2025

«Надо было чуть больше давить». Алькарас — о травме Джоковича в 1/4 финала на AO-2025
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько тяжело было играть 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после того, как серб получил травму в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Контролировал матч, но дал ему вернуться в игру. Это была моя главная ошибка сегодня. Во втором сете мне надо было играть чуть лучше, чтобы ещё больше довести его до предела. Я видел, что у него трудности с движением во втором сете, надо было чуть больше давить, доводить до предела, а я этого не сделал. Потом он уже почувствовал себя лучше и стал здорово играть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч Новака Джоковича и Карлоса Алькараса завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Далее он сыграет со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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