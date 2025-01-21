«Надо было чуть больше давить». Алькарас — о травме Джоковича в 1/4 финала на AO-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько тяжело было играть 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после того, как серб получил травму в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Контролировал матч, но дал ему вернуться в игру. Это была моя главная ошибка сегодня. Во втором сете мне надо было играть чуть лучше, чтобы ещё больше довести его до предела. Я видел, что у него трудности с движением во втором сете, надо было чуть больше давить, доводить до предела, а я этого не сделал. Потом он уже почувствовал себя лучше и стал здорово играть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч Новака Джоковича и Карлоса Алькараса завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Далее он сыграет со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.