Фото: Энди Маррей поддержал Алькараса после его поражения от Джоковича на Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поддержал четырёхкратного чемпиона мэйджоров, третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса после поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

В четвертьфинале Australian Open Алькарас (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 проиграл 24-кратному победителю ТБШ сербу Новаку Джоковичу (7). Маррей входит в тренерский штаб Джоковича и на матче с Алькарасом, как полагается, сидел в тренерском боксе серба.

Фото: скриншот из трансляции

В трансляцию AO попал момент, где Маррей подходит к занимавшемуся на тренажёре Алькарасу и пожимает ему руку. Также Энди произнёс Карлосу речь, которая вызвала у испанца улыбку.