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Фото: Энди Маррей поддержал Алькараса после его поражения от Джоковича на Australian Open

Фото: Энди Маррей поддержал Алькараса после его поражения от Джоковича на Australian Open
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поддержал четырёхкратного чемпиона мэйджоров, третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса после поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале Australian Open Алькарас (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 проиграл 24-кратному победителю ТБШ сербу Новаку Джоковичу (7). Маррей входит в тренерский штаб Джоковича и на матче с Алькарасом, как полагается, сидел в тренерском боксе серба.

Фото: скриншот из трансляции

В трансляцию AO попал момент, где Маррей подходит к занимавшемуся на тренажёре Алькарасу и пожимает ему руку. Также Энди произнёс Карлосу речь, которая вызвала у испанца улыбку.

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