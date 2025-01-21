Новак Джокович сравнялся с Джимми Коннорсом по проценту побед на Australian Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с американским теннисистом, бывшей первой ракеткой мира Джимми Коннорсом по самому высокому проценту побед в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии в Открытую эру. Сейчас у обоих 91,7%.

Сегодня, 21 января, Новак Джокович в 1/4 финала Australian Open — 2025 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Серб в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал AO-2025 Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.