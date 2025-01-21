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Новак Джокович сравнялся с Джимми Коннорсом по проценту побед на Australian Open

Новак Джокович сравнялся с Джимми Коннорсом по проценту побед на Australian Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с американским теннисистом, бывшей первой ракеткой мира Джимми Коннорсом по самому высокому проценту побед в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии в Открытую эру. Сейчас у обоих 91,7%.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сегодня, 21 января, Новак Джокович в 1/4 финала Australian Open — 2025 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Серб в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал AO-2025 Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2025
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