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Кафельников восхитился Джоковичем после его победы над Алькарасом на Australian Open

Кафельников восхитился Джоковичем после его победы над Алькарасом на Australian Open
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход 24-кратного чемпиона ТБШ 37-летнего серба Новака Джоковича в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса. Следующим соперником серба станет вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Новак – величайший теннисист всех времён, GOAT! Чуваку больше не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силён! Невероятно», — написал Кафельников в социальных сетях.

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