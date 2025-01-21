Кафельников восхитился Джоковичем после его победы над Алькарасом на Australian Open
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход 24-кратного чемпиона ТБШ 37-летнего серба Новака Джоковича в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.
В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса. Следующим соперником серба станет вторая ракетка мира немец Александр Зверев.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|4
|3
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Новак – величайший теннисист всех времён, GOAT! Чуваку больше не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силён! Невероятно», — написал Кафельников в социальных сетях.
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