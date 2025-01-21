Кафельников восхитился Джоковичем после его победы над Алькарасом на Australian Open

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход 24-кратного чемпиона ТБШ 37-летнего серба Новака Джоковича в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса. Следующим соперником серба станет вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

«Новак – величайший теннисист всех времён, GOAT! Чуваку больше не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силён! Невероятно», — написал Кафельников в социальных сетях.