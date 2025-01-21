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Энди Маррей стал первым, кому удалось обыграть Алькараса в роли и игрока, и тренера

Энди Маррей стал первым, кому удалось обыграть Алькараса в роли и игрока, и тренера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей стал первым человеком, кому удалось одержать победу над четырёхкратным победителем мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом как в качестве игрока, так и в роли тренера.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Алькарас (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 проиграл 24-кратному победителю ТБШ сербу Новаку Джоковичу (7). Маррей с конца 2024 года входит в тренерский штаб Новака.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

До завершения карьеры игрока Маррей дважды успел встретиться с Алькарасом: сначала одолел испанца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2021 году, позднее Карлос отыгрался на турнире в Вене.

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