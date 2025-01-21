Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты 10-го игрового дня

21 января в Мельбурне завершился 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2025. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. 1/4 финала. Результаты 21 января:

Паула Бадоса (Испания, 11) – Кори Гауфф (США, 3) – 7:5, 6:4;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) – 6:2, 2:6, 6:3.

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина сохраняет шансы сделать в Мельбурне хет-трик.