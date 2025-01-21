Муратоглу — о матче Джоковича в 1/4 финала AO: возвращение Новака — лучшее за все времена

Известный французский тренер Патрик Муратоглу отреагировал на победу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче на Australian Open — 2025 с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Возвращение Новака — лучшее за все времена. Точка», — написал Муратоглу в социальных сетях.

Встреча Джоковича и Алькараса завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Джокович в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал Australian Open — 2025 Новак поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.