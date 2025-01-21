Муратоглу — о матче Джоковича в 1/4 финала AO: возвращение Новака — лучшее за все времена
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу отреагировал на победу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче на Australian Open — 2025 с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
«Возвращение Новака — лучшее за все времена. Точка», — написал Муратоглу в социальных сетях.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча Джоковича и Алькараса завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Джокович в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал Australian Open — 2025 Новак поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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