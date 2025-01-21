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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты 10-го игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты 10-го игрового дня
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В ночь с 20 на 21 января состоялся 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у мужчин.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/4 финала. Результаты 21 января:

Александр Зверев (Германия, 2) – Томми Пол (США, 12) – 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1;
Новак Джокович (Сербия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 3) – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге. Синнер же завтра, 22 января, поборется за выход в полуфинал с австралийцем Алексом де Минором.

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