Алькарас — о проблемах Джоковича: все видели, что во втором сете ему было тяжеловато

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблемах 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича в 1/4 финала на Australian Open — 2025.
«Думаю, все видели, что во втором сете ему было тяжеловато двигаться. Не знаю, скорее это был бег под форхенд или бег под бэкхенд, но ему очевидно было тяжело. А в третьем и четвёртом сетах я ничего такого не видел. Не говорю, что это всё было шоу. Просто говорю, я не знаю. Все видели, что во втором сете ему было тяжело, а потом в третьем и четвёртом сетах он показал, что он очень хорош», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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Встреча Джоковича и Алькараса завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Джокович в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал Australian Open — 2025 Новак поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
- 21 января 2025
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