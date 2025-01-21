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Алькарас — о проблемах Джоковича: все видели, что во втором сете ему было тяжеловато

Алькарас — о проблемах Джоковича: все видели, что во втором сете ему было тяжеловато
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблемах 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича в 1/4 финала на Australian Open — 2025.

«Думаю, все видели, что во втором сете ему было тяжеловато двигаться. Не знаю, скорее это был бег под форхенд или бег под бэкхенд, но ему очевидно было тяжело. А в третьем и четвёртом сетах я ничего такого не видел. Не говорю, что это всё было шоу. Просто говорю, я не знаю. Все видели, что во втором сете ему было тяжело, а потом в третьем и четвёртом сетах он показал, что он очень хорош», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча Джоковича и Алькараса завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Джокович в 50-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. За выход в финал Australian Open — 2025 Новак поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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