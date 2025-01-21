Джокович ответил на слова Алькараса, что вызов им врача на корт сбил его фокус на матч

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, что его медицинский тайм-аут после первого сета и жалобы на состояние сбили испанца с правильного настроя на матч в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Все видели, что во втором сете ему было немного трудно двигаться. Затем, в третьем и четвёртом сетах я не увидел у него проблем. Не говорю, что он устроил шоу. Я просто говорю, что не знаю… Когда видишь, что кто-то испытывает небольшие физические трудности, ты не играешь на прежнем уровне. Кажется, что всё будет проще», — заявил испанец после поражения.

— Карлос сказал, что после вашей травмы немного потерял фокус, вы это заметили?

— Заметил.

— Как не отвлекаться, если соперник получил травму?

— Нет-нет, я это увидел и постарался обернуть в свою пользу, в том плане, чтобы перехватить инициативу в розыгрышах. В какой-то момент он стал налегать на дропшоты, пытался заставить меня побегать. Я тоже попадал в ситуации, когда соперник боролся с травмой, но продолжал играть. Соперник делает всё возможное, чтобы продолжить матч. И вдруг по ходу матча он чувствует себя лучше. Ты начинаешь немного паниковать из-за своей игры. Я понимаю это чувство. Да, как я уже говорил в интервью на корте, я пытался разобраться в своём состоянии. Во втором сете я чувствовал себя неважно, но сделал упор на удары. Я бил близко к линиям, мне просто нужно было быть более агрессивным.

По ходу матча чувствовал себя всё лучше и лучше, особенно в конце второго, весь третий и до середины четвёртого, который был лучшим в плане моего передвижения по корту. Честно говоря, я чувствовал, что это не так сильно меня ограничивает. Я ощущал себя почти нормально. Потом, да, в конце четвёртого сета было немного хуже, но всё равно всё было в порядке.

Послушайте, я ему сочувствую. Я понимаю, что неудобно играть с кем-то, о ком не знаете, собирается он сняться или нет. Он двигается? Он бегает? Что происходит? Мне казалось, что он смотрит на меня больше, чем на себя. А я просто пытался следить за собой, за телом, и в то же время концентрироваться на каждом розыгрыше в каждом гейме, старался удерживать подачу и оказывать давление на соперника. Вот что произошло, — сказал Джокович на пресс-конференции.