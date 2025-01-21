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Джокович ответил на слова Алькараса, что вызов им врача на корт сбил его фокус на матч

Джокович ответил на слова Алькараса, что вызов им врача на корт сбил его фокус на матч
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, что его медицинский тайм-аут после первого сета и жалобы на состояние сбили испанца с правильного настроя на матч в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Все видели, что во втором сете ему было немного трудно двигаться. Затем, в третьем и четвёртом сетах я не увидел у него проблем. Не говорю, что он устроил шоу. Я просто говорю, что не знаю… Когда видишь, что кто-то испытывает небольшие физические трудности, ты не играешь на прежнем уровне. Кажется, что всё будет проще», — заявил испанец после поражения.

— Карлос сказал, что после вашей травмы немного потерял фокус, вы это заметили?
— Заметил.

— Как не отвлекаться, если соперник получил травму?
— Нет-нет, я это увидел и постарался обернуть в свою пользу, в том плане, чтобы перехватить инициативу в розыгрышах. В какой-то момент он стал налегать на дропшоты, пытался заставить меня побегать. Я тоже попадал в ситуации, когда соперник боролся с травмой, но продолжал играть. Соперник делает всё возможное, чтобы продолжить матч. И вдруг по ходу матча он чувствует себя лучше. Ты начинаешь немного паниковать из-за своей игры. Я понимаю это чувство. Да, как я уже говорил в интервью на корте, я пытался разобраться в своём состоянии. Во втором сете я чувствовал себя неважно, но сделал упор на удары. Я бил близко к линиям, мне просто нужно было быть более агрессивным.

По ходу матча чувствовал себя всё лучше и лучше, особенно в конце второго, весь третий и до середины четвёртого, который был лучшим в плане моего передвижения по корту. Честно говоря, я чувствовал, что это не так сильно меня ограничивает. Я ощущал себя почти нормально. Потом, да, в конце четвёртого сета было немного хуже, но всё равно всё было в порядке.

Послушайте, я ему сочувствую. Я понимаю, что неудобно играть с кем-то, о ком не знаете, собирается он сняться или нет. Он двигается? Он бегает? Что происходит? Мне казалось, что он смотрит на меня больше, чем на себя. А я просто пытался следить за собой, за телом, и в то же время концентрироваться на каждом розыгрыше в каждом гейме, старался удерживать подачу и оказывать давление на соперника. Вот что произошло, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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