В ночь с 21 на 22 января состоится четвертьфинальный матч парного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где пара российских теннисисток Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с дуэтом россиянки Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо из Испании. Игра начнётся не ранее 3:00 мск.
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«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьются ли Андреева и Шнайдер в полуфинал Australian Open в паре?
В третьем круге Андреева и Шнайдер обыграли представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки со счётом 6:3, 6:2. Рахимова и Соррибес-Тормо на этом же этапе оказались сильнее китайского дуэта Ван Синьюй и Чжэн Сайсай (3:6, 6:3, 7:6 (10:8)).
Открытый чемпионат Австралии — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй и Элисе Мертенс.
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