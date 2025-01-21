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Пресс-служба ATP обратилась к Карлосу Алькарасу после поражения в 1/4 финала AO-2025

Пресс-служба ATP обратилась к Карлосу Алькарасу после поражения в 1/4 финала AO-2025
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обратилась к третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после поражения в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Спасибо за все невероятные моменты, Карлос, какой путь», — написала пресс-служба в социальных сетях и добавила эмодзи красного сердца.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале AO-2025 Алькарас уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. За выход в финал Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который на стадии 1/4 финала обыграл американца Томми Пола (11-й в рейтинге ATP).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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