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Пресс-служба ATP обратилась к Карлосу Алькарасу после поражения в 1/4 финала AO-2025

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обратилась к третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после поражения в 1/4 финала Australian Open — 2025.

«Спасибо за все невероятные моменты, Карлос, какой путь», — написала пресс-служба в социальных сетях и добавила эмодзи красного сердца.

В четвертьфинале AO-2025 Алькарас уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. За выход в финал Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который на стадии 1/4 финала обыграл американца Томми Пола (11-й в рейтинге ATP).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.