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«Она вернулась к своей лучшей игре». Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой на AO

«Она вернулась к своей лучшей игре». Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой на AO
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Первая ракетка мира белррусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой в 1/2 финала Australian Open — 2025.

«Паула — отличный игрок, девушка, которая прошла через многое в своей карьере. Теперь она вернулась к своей лучшей игре, так что я счастлива видеть её такой. Смотрела несколько её матчей на этом турнире. Она показывает отличный теннис. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и оказывать на неё давление. Очень рада встретиться с ней в полуфинале. Это определённо будет отличная битва, с нетерпением жду её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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