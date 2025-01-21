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Новак Джокович высказался о матче со Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025

Новак Джокович высказался о матче со Зверевым в полуфинале Australian Open — 2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

«Это будет непросто во всех отношениях. Дальше я играю со Зверевым, который находится в отличной форме, и он идёт к своему первому турниру «Большого шлема», он уже был близок к этому. Я видел, как он играет здесь, я тренировался с ним, ему подходят эти условия. У него хорошая подача. Он очень опасный соперник.

Поэтому дополнительный день отдыха придётся как нельзя кстати, и, как я сказал на корте, мне нужно оценить ситуацию завтра, когда проснусь. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы восстановиться. Вероятно, пропущу тренировку завтра.

Честно говоря, немного беспокоюсь о своём физическом состоянии. Но, вы знаете, морально я мотивирован настолько, насколько это возможно», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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