Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 11-го игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 11-го игрового дня
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января состоится 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. 1/4 финала. Расписание на 21 января (время — московское):

3:30. Мэдисон Киз (США, 19) – Элина Свитолина (Украина, 28);
5:00. Эмма Наварро (США, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина сохраняет шансы сделать в Мельбурне хет-трик.

Сетка Australian Open — 2025, женщины
Календарь Australian Open — 2025, женщины
Материалы по теме
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android