Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 11-го игрового дня

В ночь с 21 на 22 января состоится 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. 1/4 финала. Расписание на 21 января (время — московское):

3:30. Мэдисон Киз (США, 19) – Элина Свитолина (Украина, 28);

5:00. Эмма Наварро (США, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь. Тогда она защитила титул, завоёванный ей в 2023 году. Арина сохраняет шансы сделать в Мельбурне хет-трик.